وزير الدفاع الروسي: اتساع رقعة الحرب لتشمل الغرب بأكمله

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده لم تعد تحارب أوكرانيا فحسب بل اتسعت رقعة حربها لتشمل الغرب بأكمله.

جاء ذلك خلال تعليق وزير الدفاع الروسي على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد، حيث أشار إلى أن موقف بلاده تجاه الغرب يأتي بعد قيامه بدعم أوكرانيا بـ70 قمرا صناعي عسكري و200 قمر صناعي للأغراض المدنية، إضافة إلى قيام 150 مستشارا عسكريا من الناتو بالاشتراك في قيادة الجيش الأوكراني.



كما قدر شويجو خسائر الجيش الأوكراني بحوالي 61207 قتيلا و49368 جريحا، إضافة إلى مقتل أكثر من 2000 من المستشارين والمرتزقة الأجانب، أما عن روسيا فقد بلغت خسائرها حتى الآن 5939 قتيلا.



وعن التعبئة الجزئية، أكد شويجو أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا.