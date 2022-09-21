الشرقية للدخان ترفع أسعار عدد من أصناف السجائر بدءا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

رفعت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، أسعار عدد من أصناف السجائر بال مال وفيسيروي بنحو جنيهين للعبوة، بدءا من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن سعر بال مال سيصبح 31 جنيهًا وسعر بيع فيسيروي للمستهلك 31 جنيهًا للعبوة 20 سيجارة.

ووفقا لما قاله إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن النوعين كانا إنتاجا مشتركا مع بريتش أمريكان توباكو، التي تخارجت من مصر هذا العام.

ورفعت ايسترن كومباني أسعار السجائر لأنواع كليوباترا خلال الشهر الجاري.

وأصبحت أسعار السجائر في السوق منذ رفعها كالتالي:

بوسطن بـ 22 جنيهًا بدلا من 19.5 جنيه.

بلمونت بسعر 22 جنيهًا بدلا من 19.5 جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر بسعر 20.5 جنيه بدلا من 18.5 جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين بسعر 21 جنيها بدلا من 19 جنيهًا.

كليوباترا بوكس أصبحت بسعر 22 جنيها بدلا من 20 جنيها.

كليوباترا سوبر بسعر 23 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا.

سجائر مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) بسعر 23 جنيها بدلا من 21 جنيهًا.

بينما استقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.