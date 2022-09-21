محافظ جنوب سيناء يوجه بتسليم الطلاب الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد من خلال توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسي.

قال اللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، إنه جرى تطوير 211 مدرسة بتكلفة 446 مليون جنيه، إضافة إلى أنه جرى إنشاء 185 مدرسة للتعليم الأساسي، و751 فصل، ومدرستين مصرية يابانية إحداهما بمدينة طور سيناء والأخرى بشرم الشيخ بتكلفة، و 2مدرسة صناعية بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك خلال الفترة الماضية،

وأضاف المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أنه جرى تحويل 5 مدارس إلى مدارس عسكرية، وجاري تحويل 6 مدارس أخرى، إضافة إلى افتتاح 7 فصول ذكية داخل الوديان والقرى وتزويدهم بكافة الإمكانيات، وجاري التوريد لتجهيز 8 فصول ذكية أخرى.

وأكد أنه جرى التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم للتأكيد على ضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية، وتوفير كافة سبل الراحة، وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس.

على جانب آخر قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز وإعداد المدارس، وتسليم المدارس التي كان يجري لها صيانة سواء كانت كلية أو جزئية، وأيضًا تسليم وتجهيز المدارس الجديدة لتكون جميع المدرس جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من خطة سد عجز المعلمين في كافة التخصصات، وتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة، وتفعيل خطط الزيارات الميدانية لمراجعة التجهيزات المدرسية و نظافتها، والتأكيد على الالتزام بنشرة المصروفات الصادرة عن التوجيه المالي والفني، إضافة بالتزام تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة مدى التزام المدارس بها مع حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب.