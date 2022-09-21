السيطرة على حريق بمصنع نسيج في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، على حريق اندلع في مصنع نسيج بحي غرب شبرا الخيمة، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في مصنع نسيج بحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مكون من 4 طوابق والحريق شب في الطابق الثاني ملك "أسامة .م.ع"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.