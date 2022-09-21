‬كسر ماسورة مياه رئيسية بكفر الزيات وغرق عدد من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، كسر فى ماسورة مياه الشرب الرئيسية، في شارع سعد زغلول، مما أدى الى غرق الشارع الرئيسي وعدد من الشوارع الفرعية.

تلقت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز كفر الزيات، بلاغا بوجود كسر مفاجئ في ماسورة مياه الشرب الرئيسية في شارع سعد زغلول، وغرق الشارع وإعاقة حركة المواطنين.

انتقلت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الزيات ، وتبين وجود كسر في الماسورة الرئيسية فى الشارع ، وتم على الفور إغلاق المحابس وجار العمل على إصلاحها.

كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز كفر الزيات بعدد من السيارات من أجل شفط المياه الشارع، وذلك بالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة عادل داوود، وذلك بهدف تمهيد الشارع الى سير المواطنين فيه، وجار العمل على إصلاح ماسورة المياه، وتوفير بدائل للمياه من خلال سيارات متنقلة بالمياه في المنطقة التي تشهد الإصلاح.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الغربية ، قد أعلنت أول أمس عن قطع المياه 9 ساعات فى مدينة كفر الزيات وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية وتغيير الخطوط القديمة.