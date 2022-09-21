نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي البنك الدولي لمناقشة التعاون المستقبلى اتنفيذ استراتيجيات قطاع المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولى بمصر لمناقشة التعاون المستقبلى مع البنك فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات قطاع المرافق المختلفة لتحقيق أهدافه، والتي تضمنت تحلية المياه وإدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التعاون مع شركاء التنمية داخل مصر، لبحث طرق وآليات تنفيذ رؤية واستراتيجية النمو بقطاع المرافق.

وناقش ، مع ممثلي البنك الدولي التعاون المستقبلى فى مجالات تحلية المياه والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية، كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية.

وخلال الاجتماع، ناقش إسماعيل، مع ممثلي البنك استراتيجية إدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي التى تعتبر مصدرا للطاقة الخضراء من خلال تقليل غازات الاحتباس الحراري، موجهاً بضرورة زيادة الدراسات البحثية وتطوير المشروعات في ذلك المجال لترشيد استهلاك الطاقة.

كما أكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومعالجة الحمأة وإعادة استخدامها، بحيث تكون مصدرا متجددا للطاقة.

وقال: إنه تم مناقشة إمكانية المساهمة في استدامة المياه بطريقة فعالة لمصر من خلال تقليل الفواقد فى شبكات المياه وتحسين الكفاءات المالية والتقنية لشركات المياه بمختلف المحافظات، كما تم الإشارة إلى أهمية المساهمة فى تركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفواقد بالشبكات.

وفى نهاية الاجتماع، توجه الدكتور سيد إسماعيل بالشكر لممثلي البنك الدولي بمصر علي المجهودات المبذولة في دعم الإستراتيجيات والرؤى المستقبلية لقطاع المرافق، لتنفيذ المشروعات والدراسات الفنية المطلوبة لتحقيق أهداف القطاع.