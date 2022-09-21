انطلاق قوافل تعليمية للمتابعة في مدارس القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قافلة للمتابعة في مدارس المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية.

وتوجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى إدارة الخانكة التعليمية والمدارس التابعة لها، وذلك بقيادة أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة، لمتابعة فرق المتابعة بالمديرية.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عند مقابلتها للفريق في الصباح الباكر على بث روح الفريق والتعاون لمساعدة المدارس في الفترة القادمة للاستعداد للعام الدراس الجديد، كما أكدت على أن القافلة تهدف إلى دعم الإدارات التعليمية في رفع كفاءة أداء العملية التعليمية داخل دواوين الإدارات والمدارس التابعة لها، وتحقيق مبدأ المحاسبة للمقصرين في أداء عملهم، والتأكيد على ضبط الأداء داخل المدارس، ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، والوقوف على السلبيات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

وتابعت "إبراهيم"، القوافل بمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخانكة وهي (عائشة بنت أبي بكر الابتدائية، عمرو بن العاص، عمار بن ياسر، ٢٣ يوليو ،مجمع القلج القديمة، عمر بن عبد العزيز، الشهيد محمد صبرى عرفة، الجهاد، الجبل الأصفر، إبراهيم عزازي، فصول العزب، مزرعة الجبل الأصفر، منشية الجبل الأصفر، مزرعة الجبل الأصفر، مفرح إبراهيم، جمال فودة، جمال فودة.

وتابع فريق المتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوافر عوامل الأمن والسلامة في المدارس والتأكد عليها للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة والطالبات لاستقبال عام دراسي جديد.