رئيس القومي لحقوق الإنسان تستقبل وفدا فلسطينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار ناجي الناجي المستشار الثقافي بسفارة فلسطين بالقاهرة، والدكتور إياد أبو الهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية بسفارة فلسطين، والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والسفير أحمد إسماعيل مدير المكتب الفني لرئاسة المجلس.

وقد أوضح الوفد الفلسطيني أن الزيارة تأتي في إطار توجيه الرئيس الفلسطيني بضرورة حشد التأييد الدولي وتدويل القضية الفلسطينية في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان وأنهم يثمنون بشكل رئيسي وأساسي دور مصر بثقلها واتصالاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمساندة الشعب الفلسطيني في محنته المستمرة وقضيته العادلة.

وقد رحبت رئيسة المجلس بالوفد مؤكدة موقف مصر الثابت قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، موضحة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية حيث إنه لا يترك مناسبه أو محفل إلا واحتلت القضية الفلسطينية أولى اهتماماته فالقضية الفلسطينية ليست جزءا من الأمن المصري فحسب بل الوطن العربي أجمع فهي قضية العرب متجذرة في الواقع الإقليمي وفي ذاكرة الشعوب عبر أكثر من نصف قرن.

وأشارت السفيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يتكبد العناء أكثر من أي وقت مضى فلا يوجد شعب في العالم أجمع تُسلب منه حقوقه مثلما يحدث معه، فالتضييق والتصعيد العنيف ضد المدنيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتله هي انتهاك واضح لكافة المواثيق الدولية ولحقوق الإنسان كافة وأنه من غير المقبول أن تكون أي دولة فوق المساءلة.

واتفق الجانبين على أن المتغيرات الدولية وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على أزمة الطاقة والأزمة الغذائية، قد فرضت واقا جديدا يلزم إعادة التفكير في كيفية العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية دولياً وإقليميا.

وقد أعرب الوفد الفلسطيني عن امتنانه لقيادات المجلس لما لهم من مواقف واضحة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، وتم التوافق على أهمية الإعداد الجيد للقمة العربية القادمة في الجزائر وما تمثله من فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولولياتها بما يتناسب وحجم القضية وأهميتها.