بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش

21 سبتمبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). ذكرت وكالة «تاس» للأنباء المملوكة للدولة في روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم الأربعاء تعبئة جزئية للجيش.

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