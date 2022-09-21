ماكرون: استفتاءات أوكرانيا مسرحية هزلية

20 سبتمبر , 2022
باريس: أكّد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أنّ الاستفتاءات المزمع إجراؤها في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشأن الانضمام إليها لن يعترف بها المجتمع الدولي، ووصف هذه الخطط بأنها “مضحكة” و”مسرحية هزلية”.
وأبلغ الصحفيين “إذا لم تكن فكرة استفتاء دونباس مأساوية، فستكون مضحكة”.
ومتحدثًا من نيويورك، قال ماكرون إن مقترحات الاستفتاء المتعلقة بشرق أوكرانيا استفزاز إضافي في أعقاب غزو روسيا لجارتها.
وأضاف الرئيس الفرنسي “أعتقد أن ما أعلنته روسيا هو مسرحية هزلية. هذا استخفاف، ومن الواضح أنه شيء لن يعترف به المجتمع الدولي”.
ووضع القادة الذين نصبتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية محتلة خططًا لاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وهي خطوة رفضتها كييف ووصفتها بأنها حيلة من جانب موسكو لمحاولة استعادة زمام الأمور بعد خسائر فادحة في ساحة المعركة.
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