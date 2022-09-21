شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار ألمانيا يكشف "مبرر" الحرب في أوكرانيا وينصح بوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الحرب الروسية على أوكرانيا ليست مبررة، وهدفها السيطرة بشكل كامل على أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77: "يجب على الرئيس الروسي التخلي عن طموحاته في تدمير أوكرانيا، فنحن لن نقبل أي استفتاءات لضم أراضٍ أوكرانية، وعليه أن يدرك أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب".

وتابع: "أننا لن نقبل أي سلام تمليه روسيا، ولهذا يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على صد هجوم روسيا"، مشيرا إلى أن برلين ستستضيف مؤتمر إعادة الإعمار في أوكرانيا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحذر من أن روسيا تحاول عرقلة السفن التي تصدر الحبوب الأوكرانية وهو ما يعرض الاستقرار العالمي للخطر.

وتساءل شولتز: "هل سنقف مكتوفي الأيدي بينما يريد البعض دفعنا مرة أخرى إلى نظام عالمي، حيث الحرب هي وسيلة مشتركة للسياسة، ويجب على الدول المستقلة الانضمام إلى جيرانها الأقوى أو أسيادها الاستعماريين، والازدهار وحقوق الإنسان امتياز للقلة المحظوظة؟".

وعن التغير المناخي، شدد المستشار الألماني على أنه يعد التحدي الأكبر الذي تواجهه دول العالم في الوقت الراهن.