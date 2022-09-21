شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي: الوضع في خطوط المواجهة يميل إلى انتصار أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يُظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا.

جاء ذلك في خطاب لزيلينسكي بالفيديو نُشر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعد يوم واحد من إعلان القادة الذين عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية محتلة عن خطط لإجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا، وهي خطوة يمكن أن تصعد الحرب بشدة.

وطالت موجة من الانتقادات العالمية روسيا، الثلاثاء، بعد الإعلان عن استفتاءات في مدينة خيرسون والأراضي الانفصالية الموالية لروسيا بدونباس.

وتتسارع وتيرة الإعلانات عن استفتاءات الانضمام لروسيا في المناطق التي يسيطر عليها الروس وحلفاؤهم في أوكرانيا.

وتنظم خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 سبتمبر/ أيلول وحتى 27 من الشهر نفسه، كذلك أعلنت الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس أنها ستنظّم استفتاء مماثلا في الفترة نفسها.

وندد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، بالاستفتاءات، معتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

وأضاف:" هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين"، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا".

ونددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات "زائفة" مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

وأضاف "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".

وقالت السلطات الانفصالية في دونباس وخيرسون إن عمليات الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا ستجرى من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول.

والثلاثاء أعلنت السلطات التي أقامتها موسكو في أربع مناطق أوكرانية أنها ستنظّم "استفتاءات" عاجلة من 23 سبتمبر/ أيلول وحتى 27 منه حول الانضمام إلى روسيا.

وتعهّدت الرئاسة الأوكرانية "القضاء" على التهديد الروسي، في حين شبّهت وزارة الدفاع الاستفتاءات المزمع تنظيمها بـ "آنشلوس"، في إشارة إلى عملية ضم جمهورية النمسا إلى ألمانيا النازية في 12 مارس/آذار 1938.