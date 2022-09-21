شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب توصى بدراسة أوضاع مدارس المتفوقين وإعادة توجيه الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، أهمية دراسة أوضاع مدارس المتفوقين (STEM) وما يخصص لها من موازنة الدولة والمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحيث يتم إعادة توجيه هذه الموارد لمواجهة المشكلات التى ظهرت مثل تقادم الأجهزة وماكينات التصوير والطابعات وغيرها من مستلزمات التشغيل.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم قبل الجامعى، للسنة المالية الجديدة 2022/2023.

يُشار إلى أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.

يأتى ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.