أمين عام الأمم المتحدة يدين مقتل 11 طفلا في هجمات للجيش بميانمار

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك-(أش أ):

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقوة الثلاثاء الهجمات التي نفذتها القوات الحكومية في ميانمار على معاقل المتمردين في شمالي البلاد والتي استهدفت مدرسة، متسببة في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم 11 طفلا.

واستشهد الموقع الرسمي للامم المتحدة بتقارير إخبارية تشير إلى أن مروحية عسكرية برفقة قوات تحت قيادة المجلس العسكري الحاكم فتحوا النار يوم الجمعة الماضي على مدرسة المعبد في ليت يت كوني، في منطقة ساجينج شمالي البلاد.

وقال الجيش، وفقا للتقارير، أنه شن هجوما على متمردين والذين زعم أنهم يختبئون في المدرسة.

وأعرب جوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه تعازية العميقة لأسر ضحايا الذين قتلوا في المدرسة.

وقال الأمين العام في البيان: "حتى في أوقات النزاع المسلح، يجب أن تظل المدارس مناطق تُمنح فيها الحماية للأطفال ومكانا آمنا للتعلم. الهجمات على المدارس والمستشفيات التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي تشكل أيضا واحدة من الانتهاكات الجسيمة الستة ضد الأطفال، في أوقات النزاع المسلح التي أدانها مجلس الأمن بشدة".

وكرر جوتيريش أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، "يجب على المقاتلين ألا يوجهوا هجماتهم ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أو الأعيان المدنية."

وخلص البيان إلى أنه "يجب محاسبة مرتكبي جميع الجرائم الدولية التي ارتكبت في ميانمار".