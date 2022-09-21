وصول الكتب الدراسية.. تعليم الجيزة تنهي استعدادتها لاستقبال الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ منة الله عبدالرحمن:

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدرسة كعبيش الابتدائية ومدرسة الصفا والمروة الابتدائية والصفا والمروة الإعدادية والصفا والمروة الثانوية والتابعين لإدارة الهرم التعليمية وبحضور حنان موسى وكيل إدارة الهرم التعليمية.

تأتي الجولة للوقوف على استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد 2022/2023 وتأكدت من وصول الكتب الدراسية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمدارس.

جدير بالذكر أنه سيتم انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، يوم 1 أكتوبر المقبل 2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصه والخاصه لغات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.