شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب "KG" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر الثلاثاء، احتفالية خاصة لتخريج دفعة من طلاب "KG2"، وذلك في إطار حرصها على تشجيع أبنائها الطلاب المتفوقين، ودعمهم في مرحلة جديدة في حياتهم، إضافة إلى نشر السعادة في صفوفهم.

وشارك الطلاب سعادتهم وفرحتهم بالتخرج، كل من: الأستاذة سعاد خليفة، مديرة المدرسة، والأستاذة إيمان عادل، مديرة مرحلة KG، والأستاذ محمد رمضام، وكيل الأنشطة المدرسية، وأولياء أمور الطلاب الذين حضروا لدعم أبنائهم.

وأكدت المدرسة حرصها الشديد على مستقبل أبنائها، ولذلك عملت على تطوير الأنظمة الدراسية، ومواكبة كل ما هو جديد في مجال التدريس، والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى حرصها على التوسع في الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة، والتي تهدف لتوسيع مدارك الأطفال، وإكسابهم مهارات مختلفة.

وتحرص مدرسة الأورمان الخاصة للغات بمصر، على تطبيق نظام تعليمي، يُحقق بناء القدرات المهارية والإبداعية لدى الطُلاب، وتوفير نظام يتواكب مع استراتيجية الدولة التي يتبناها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدعم تطور التعليم في مصر، والتي رفعت شعار «التعليم أولًا».