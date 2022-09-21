رئيس حزب التجمع: مسار إدارة الحوار الوطنى يسير نحو خطى فعالة تثرى من مخرجاته

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القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن مسار إدارة الحوار الوطنى يسير نحو خطى فعالة تثرى من مخرجاته التى تلبى احتياجات الوطن، مشيرا إلى أن الاختيارات الأخيرة تميزت بالتنوع والكفاءة، وغلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطنى العام.

وتابع سيد عبد العال:" وهو ما يضفى حالة من الاطمئنان فى قدرتها على إدارة المناقشات".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد وافق على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقررى اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك فى جلسات الحوار الوطنى.

وقام مجلس الأمناء بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة وذلك فى إطار تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطنى؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصرى.

ورحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى، من أحزاب سياسية، مجتمع مدنى، شخصيات العامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمى المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمى خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعى.