حسام بدراوى: الحوار الوطنى يهدف إلى التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030، إن الحوار الوطنى حوار سياسى من الدرجة الأولى، مؤكدا أنه يهدف الى التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فهو شىء مستمر.

وأضاف حسام بدراوى، أنه فى كل فترة من الزمن لابد أن تراجع كل أمة نفسها وتفكر فى المستقبل الخاص بها، مشيرا إلى أن كثير من الأسماء التى تم اختيارها للجان عمل الحوار الوطنى تمثل خبرات وثقل اقتصادى وسياسى ومجتمعى.

وتابع الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030:" أنا متفائل بأن تلك الاختيارات لا بد أن تكون نسيج واحد ومشترك، بالتوافق على الدستور والعدالة التى هى أساس المستقبل".