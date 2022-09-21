ننشر إجراءات "التعليم" الأمنية والوقائية مع عودة المدارس (خطاب رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات أمنية مهمة لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للحفاظ على حماية وأمن الطلاب والمعلمين بالمدارس، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

ووزعت الوزارة خطابا على مديريات التربية والتعليم، بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳.

وجاء نص الخطاب: حرصا من الإدارة المركزية للأمن على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق فقد تم وضع بعض التكليفات والتعليمات التي يجب مراعاتها من مديري المدارس، وتحت إشراف مديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها وهي كالأتي:

1- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة؛ للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.

2- إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت، ويتضمن ذلك:

3- تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية، والتأكد من تمام مغادرتهم.

4- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

5- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

6- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية، لمتابعة أبنائهم حتى لا تتأثر العملية التعليمية.

7- عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية «الموتوسيكلات» إلى أفنية المدارس.

8- التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه، عدم الاقتراب منه، والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه، والتأكد من فاعليته من عدمه، حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية.

9- تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق مع وزارات (الداخلية - الصحة – القوات المسلحة)، خاصة تلك التي تقع بجوار المنشآت الشرطية والعسكرية، مع التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب.

10- تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19-COVID على مستوى المنشآت التعليمية؛ حفاظا على سلامة الطلاب.