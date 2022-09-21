حزب الله مطالب بدفع الملايين لضحايا الصواريخ

أمرت محكمة أمريكية جماعة حزب الله اللبنانية بدفع ملايين الدولارات كتعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية، قائلين إنهم أصيبوا بصواريخ الجماعة خلال حربها مع إسرائيل في عام 2006.

ورُفعت القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وزُعم أن حزب الله تسبب للمدعين بإصابات جسدية ونفسية، وألحق أضرارًا بممتلكاتهم.. لذا أمر القاضي حزب الله بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين.

انتصار قانوني

ويصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الجماعات المتشددة، لكن نيتسانا دارشان ليتنر، أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، قال إن ذلك كان انتصارًا قانونيًا مهمًا ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت دارشان لايتنر في بيان «فقط من خلال دفع ثمن باهظ من أولئك الذين ينخرطون في أعمال الإرهاب يمكننا منع معاناة وفقدان المزيد من الضحايا لعنفهم».

جماعة مسلحة

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت شهرًا في عام 2006، وقصفت إسرائيل أهدافًا في لبنان، بما في ذلك المطار الدولي في البلاد والبنية التحتية المدنية الأخرى، بينما أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على مدن وبلدات في شمال إسرائيل، ولا تزال إسرائيل تعتبر جماعة حزب الله المسلحة تسليحًا ثقيلا تهديدًا كبيرًا وتلوح بإلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا اندلعت حرب أخرى.

وفي حكم يوم الجمعة، قال القاضي (ستيفن إل. تيسيوني) من المحكمة الفيدرالية في بروكلين، نيويورك، إن المدعين نجحوا في إثبات أن تصرفات حزب الله كانت انتهاكًا لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا المجموعة المسؤولية.. وامتنع متحدث باسم حزب الله عن التعليق.