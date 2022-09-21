شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. المدير الرياضي لـ سالزبورج يحسم موقفه من الانتقال إلى تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز أخبار نادي تشيلسي اليوم الثلاثاء الموافق 20 من سبتمبر الجاري.

أخبار تشيلسي اليوم الثلاثاء 20/9/2022

تأتي أبرز أخبار تشيلسي اليوم فيما يلي..

المدير الرياضي لـ سالزبورج يحسم موقفه من الانتقال إلى تشيلسي

حسم مكتشف هالاند موقفه من الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي لتولي مهمة المدير الرياضي للبلوز.

وأكد في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية: "كما أكدت بالفعل في المقابلات، كان نادي تشيلسي مهتمًا بي".

وواصل: "عندما يطلبني مثل هذا النادي الكبير، فإن ذلك لا يُعد شرفًا فقط بالنسبة لي ولنادي سالزبورج، ولكن الأمور كذلك ينطوي على اعتبارات شخصية".

وتابع: "لكنني توصلت إلى استنتاج مفاده أنني في يد أمينة مع سالزبورج، وأن التغيير غير وارد بالنسبة لي".

واستكمل: "نحن في منتصف مرحلة صعبة للغاية ولدينا مهام مهمة يجب القيام بها في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وهذا ما أركز عليه".

وأشار: "لا أستطيع أن أقول بالضبط ما سيحدث في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، يجب ألا تستبعد أي شيء في كرة القدم، وتشيلسي نادٍ ضخم".

واختتم: "لكنني المدير الرياضي في سالزبورج وأنا أستمتع بذلك حقًا".

وفي سياق آخر من المقرر أن يبع تشيلسي في مواجهه قوية أمام كريستال بالاس في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة التي تجمع بين الطرفين يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباراة القادمة

الجدير بالذكر يقع تشيلسي في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة البريميرليج 2022/2023، برصيد 10 نقاط فقط لا غير، وجاء ذلك بعد موسم متذبذب ظهر عليه كتيبة البلوز منذ مطلع الموسم الحالي بقيادة توخيل، ألذي أقيل قريبا، قبل أن يتم تعيين بوتر بدلا منه.