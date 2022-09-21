شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يلتقي وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني واللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيصل الشبول، وزير الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالوزير فيصل الشبول، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع الأردن الشقيقة، التي تتميز بقوتها على جميع المستويات.

وأوضح أن مصر والأردن بينهما روابط ثقافية عديدة، وساهم التقارب الجغرافي إلى حد كبير فى تعزيز التقارب الثقافي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين البلدين في كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدي البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن للأردن أولوية في كل شئ، كذلك توجيهاته بمد جسور التعاون والتواصل مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، وخاصة الأردن الشقيقة.

وأوضح أنه على جميع الدول العربية التعاون في كل المجالات وخاصة الإعلام، مضيفًا أنه يجب التعاون لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التي تعمل على نشر العنف والأخبار الكاذبة والأفكار الغريبة عن مجتمعنا.

وأكد أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة القادمة وستعمل على وجود التعاون بين كافة الدول والجهات والمؤسسات والاتحادات في الدول العربية للوصول إلى تعاون مشترك في المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك، مضيفًا أننا سنسعي لخروج توصيات حتى لو قليلة العدد إلا أننا سنعمل على تنفيذها، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة.

من جانبه فيصل الشبول، أكد على العلاقة الاستراتيجية التى تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي تجسدها علاقات الأخوة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعاون بين حكومتي البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، ومشيرًا إلى المشاعر الصادقة التي تعبر عنها وسائل الإعلام المصرية تجاه الأردن والعلاقات بين البلدين، وأوضح أن توجيهات جلالة الملك، أن الأولوية لمصر دائمًا، مضيفًا أن المصريين الذين يعيشون في الأردن أصبحوا جزء أصيل من المجتمع ولا يشعرون بأنهم في بلد غريب، والعكس صحيح.

وأكد زياد المكاري وزير الإعلام اللبناني، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للبنان، وحيا الدور الذي تقوم به مصر تجاه لبنان على مدار التاريخ.

وطالب المكاري بمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام، ودعم مصر للبنان ومساعدتها في النهوض من عثرتها وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما طالب بزيارة مصر في وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في المجال الإعلامي.

جاء ذلك خلال لقاءه والوفد المرافق له، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزارء الإعلام العرب.

وأضاف المكاري، أن النهضة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب أن تكون مثال تتحتذي به الدول العربية أجمع، وكيف نهضت مصر من عثرتها وعادت إلى مكانتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية ومتجذرة.

وطالب وزير الإعلام اللبناني، التعاون مع مصر لإعادة إحياء التلفزيون اللبناني الذي كان أول تلفزيون في العالم العربي، بعدما وصل إلى حالة سيئة للغاية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان، مضيفًا أن مصر ذات باع طويل في هذا المجال لذلك تحتاج لبنان إليها في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما طلب التنسيق مع مصر في احتفالية اختيار بيروت، عاصمة الإعلام.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة على مدار التاريخ، مضيفًا أن البلدين كانت ومازالت لهم بصمات كبيرة جدًا في الثقافة العربية.

وأشار إنه على الإعلام دورًا كبيرًا في توطيد العلاقات بين الدول العربية، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما تكون بالوقوف خلف الدول العربية ودعمهم، مضيفًا أننا نثق في أن لبنان ستنهض من أزمتها وستعود أقوى مما كانت من قبل بفضل شعبها الذي يحب بلده.