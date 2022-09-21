شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقي وزير الثقافة والشباب بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد اسلمو اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

وفي البداية أكد كرم جبر، عمق العلاقات المصرية الموريتانية، مؤكدًا أن الشعب الموريتاني من الشعوب المقربة لمصر.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستكون بداية لعلاقات إعلامية وثيقة مع موريتانيا، مضيفًا أن هناك سمات مشتركة بين مصر وموريتانيا، وأن هناك فرص جيدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه طلب، د. محمد اسلمو اسويدات، التعاون في المجال الإعلامي من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإعلام الموريتانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتعاون في كل المجالات، بما يعكس العلاقات السياسية بين البلدين.

وقال إن مصر دولة محورية وأنها أساس الثقافات في العالم العربي، وطلب دعم مصر لتطوير الإعلام في موريتانيا.