شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الدهب": قرارات العفو الرئاسي "غير مسبوقة".. ودمج المفرج عنهم بالمجتمع "فرصة ذهبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات الإفراج عن السجناء خلال الفترة الحالية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية، وغير المسبوقة من قبل.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص، أن قرار اليوم بإخلاء سبيل 28 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، خطوة إيجابية بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، وتخلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية.

وذكر أحمد جلال أبو الدهب، أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل وفق عدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة.

وثمن النائب بمجلس الشيوخ، إعلان لجنة العفو الرئاسي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تلقى كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات ومتطلبات، موضحًا أن هذه الخطوة الهامة من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي أفضل.

وأوضح أن الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع وإعادتهم إلى عملهم، خطوة هامة وفرصة ذهبية لمن تم الإفراج عنهم، لا تُقدر بثمن، وتستحق كل تقدير واحترام.