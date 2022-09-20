وزيرة الهجرة تستقبل وفد نادي الروتاري لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء نادي الروتاري في مصر، ضم كلًا من: النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ المصري، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والمهندس عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية (مصر)، والدكتور شريف حلمي أديب، رئيس اللجنة القانونية للمنطقة الروتارية (مصر)، وأمير وديد رئيس نادى هليوبوليس النزهة، والدكتور مايكل نصيف مساعد محافظ المنطقة الروتارية، في إطار تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي.

من ناحيتها، استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، ودور المصريين بالخارج في دعم المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشادت وزيرة الهجرة بتعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في احتواء المصريين العائدين من الخارج، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذراع التنفيذي للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي أطلقها الرئيس في ختام منتدى شباب العالم 2019، حيث أوضحت السفيرة سها جندي ما يقوم به المركز من تدريب وتوعية وإرشاد مهني للراغبين في الهجرة الآمنة، وكذلك توفير فرص بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك في العديد من المجالات الهندسية والحرفية والفنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تشهد طفرة حقيقية في العديد من المجالات، مشيرة إلى إمكانية التعريف بتلك المنجزات في فروع أندية الروتاري حول العالم، والتعريف بما تمتاز به مصر من بيئة جيدة للاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية ومناخ تسويقي جيد، في ظل عدد كبير من السكان، يمثل ميزة تنافسية في الوقت الراهن.

وأكدت السفيرة سها جندي أنه يتم تقديم محفزات كثيرة للمصريين بالخارج، لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر، تتصدر اهتمامات المصريين بالخارج في المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده مصر من طفرة في البنية التحتية وإطلاق عدد من مدن الجيل الرابع والتوسع في الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة لاجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية.

من ناحيته، أشاد الدكتور عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية، بما تقوم به وزارة الهجرة من تعاون بناء مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، والاهتمام بإشراك المصريين بالخارج في جهود التنمية وتقديم الخدمات الطبية، بجانب الإسهام في المشروعات القومية.

وتابع عبد الوهاب أن أندية الروتاري تنتشر في معظم دول العالم، ومن بينها مصر، حيث يوجد 125 نادي روتاري، تضم نحو 4500 عضوًا، موضحًا أن أندية الروتاري تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن أندية الروتاري حريصة على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى القيام بإنشاء عدد من الملاعب والأندية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، معربًا عن استعداده للتعاون بشكل أوسع مع وزارة الهجرة لتنفيذ تدريبات وتوفير فرص للهجرة الآمنة وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل.