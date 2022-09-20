البيت الأبيض يرشح لين تريسي لشغل منصب السفير الأمريكي في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن تسمية المرشح لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو وهي "لين تريسي".

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن إعلان البيت الأبيض المُشار إليه جاء في إطار بيان أوسع شمل مرشحي سفراء واشنطن لدى كلٍ من بربادوس (الواقعة في منطقة الكاريبي)، واتحاد سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وأنتيجوا وبربودا، وكومنولث دومينيكا، وجرينادا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين.

يُشار إلى أن "لين تريسي" كانت تشغل منصب نائبة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بين عاميّ 2014 و2017، وقد نالت درجة البكالوريوس العلمية من جامعة جورجيا الأمريكية وشهادة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون في ولاية أوهايو.. وتجيد اللغة الروسية بطلاقة.