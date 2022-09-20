البابا تواضروس يلتقي أعضاء كورال الأنافورا القبطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء أعضاء فريق كورال الأنافورا القبطي وذلك قبل سفرهم لدولة بولندا للمشاركة في مهرجان الموسيقى الكنسية الذي سيقام في العاصمة البولندية وارسو.

ومن المنتظر أن يشارك الفريق على هامش المهرجان في عروض أخرى للموسيقي والألحان القبطية في فرنسا وألمانيا ولكسمبورج.

وقدم الفريق خلال اللقاء عددًا من الألحان والتراتيل المقرر عرضها في المهرجان، وأثنى البابا على أداء الفريق وحثهم على تقديم الصورة البديعة والجميلة التي تحملها الألحان والتراتيل القبطية من عمق وروحانية.

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