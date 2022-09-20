تعيين المستشار فارس سعد رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم 676 لسنة 2022، القاضي بتنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها، وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2022/2023.

وجاء نصه: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وتعديلاته؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنه 2022 بإصدار الحركة القضائية للعام 2022/2023 وتعديلاته؛ وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس هيئة مفوضي الدولة.

ونصت المادة الأولى للقرار على تعيين المستشـار فارس سعد فام حنضل - نائب رئيس مجلس الـدولـة - رئاسة هيئة مفوضي الدولة.