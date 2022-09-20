رصد تفشّ لفيروس إيبولا في أوغندا

كامبلا: أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في أوغندا رصد تفشّ لفيروس إيبولا في البلاد، بعدما أكّدت السلطات الصحية العثور على حالة من سلالة السودان النادرة نسبيا.

وأفادت الوزارة على تويتر بأن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عامًا ظهرت عليه الأعراض في منطقة موبينديفي وسط أوغندا وتوفّي فيما بعد.

وقالت وكيلة وزارة الصحة “ديانا أتوين” في مؤتمر صحفي: “نريد إحاطة البلاد علمًا بأننا نشهد تفشيًا لفيروس إيبولا وهو ما أكدناه بالأمس”.

وأضافت أن المصاب كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وآلام في البطن وكان يتقيأ دمًا. وكان قد تلقى علاجًا في بادئ الأمر من الملاريا.

الى ذلك، ذكر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا في بيان أن هناك حاليًا ثماني حالات مشتبه بها تتلقى الرعاية في منشأة صحية، مضيفًا أنه يساعد السلطات الصحية الأوغندية في التحقيق ونشر الأخصائيين في المنطقة المتضررة.