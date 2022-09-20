20 سبتمبر , 2022
العالم مايزال يواجه كوفيد (أ ف ب).
قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء بأن جائحة فيروس كورونا لا تزال يمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.
وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أذيعت يوم الأحد أن «الجائحة انتهت».
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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