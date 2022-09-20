انت الان تتابع خبر النزاهة تستقـدم قائـد الـقـوة الجـويـة السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لـ الخليج 365، إنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ قائد القوَّة الجويَّة رئيس الهيئة الإداريَّة لنادي القوَّة الجويَّة الرياضي سابقاً، في موضوع المُخالفات المُرتكبة في أحد العقود التي أبرمها النادي".وأضافت الدائرة، أنَّ "المسؤول السابق ارتكب مُخالفات في عقد تأجير قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لنادي القوَّة الجويَّة في منطقة الوزيريَّة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ تأجير القطعة لمُدَّة (15) سنةً لعددٍ من الأشخاص".

ولفتت إلى أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

