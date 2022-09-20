الغذاء العالمية: 45 دولة تواجه الجوع

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وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري «إن أزمة الجوع تضرب 45 دولة، ومن الصعب تنفيذ خطة استجابة إنسانية عندما لا تحصل وكالات الأمم المتحدة سوى على 50% من تكلفة الخطة، داعيا إلى تقويم هذا الوضع ومقاومته عبر توفير التمويل اللازم والتحول في تمويل الاستجابة الإنسانية من نهج الطوارئ إلى نهج أكثر استدامة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية عن معاناة 882 مليون شخص من الجوع الكارثي، وأن هناك شخصا واحدا يموت جوعا كل 4 ثوان، محذرة من أن عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة سيزداد بمقدار 50 مليونا إضافية إن لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة.وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري «إن أزمة الجوع تضرب 45 دولة، ومن الصعب تنفيذ خطة استجابة إنسانية عندما لا تحصل وكالات الأمم المتحدة سوى على 50% من تكلفة الخطة، داعيا إلى تقويم هذا الوضع ومقاومته عبر توفير التمويل اللازم والتحول في تمويل الاستجابة الإنسانية من نهج الطوارئ إلى نهج أكثر استدامة».

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