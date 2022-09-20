صحفيو فلسطين يصعدون مقتل شيرين للجنائية الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس تسليمها شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.

وقتلت أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، في الأراضي الفلسطينية في 11 مايو الماضي خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في مؤتمر صحفي، «بدء التوجه إلى القضاء الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي»، وقال «إن الشكوى بشأن قتل أبو عاقلة تم تسليمها رسميا في مقر الجنائية الدولية في لاهاي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين».

وأضاف «سنواصل ملاحقة القتلة في القضاء الدولي، إلى أن يمثلوا أمام هذه المحكمة دون إفلات من العقاب بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».

وأشار أبو بكر إلى أنه منذ عام 2000، قتل أكثر من 48 صحفيا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وقذائفه، معتبرا ذلك «جرائم حرب» وأن الوقت قد حان لتحميل القتلة المسؤولية القانونية عن ذلك.

ودعا أنطوان أبو عاقلة شقيق الصحفية شيرين، إلى فتح تحقيق من الجنائية الدولية في حادثة مقتلها «برصاص جندي إسرائيلي خلال نقل الأحداث من جنين وهي ترتدي ملابس واقية وعليهما شعار الصحافة»، وأشار إلى أن شيرين مواطنة أمريكية، ودعت العائلة الحكومة الأمريكية إلى إطلاق تحقيق لمحاسبة الجاني على قتلها.

وقال الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، جيم بوملحة، «إنه آن الأوان لمحاسبة الجناة، وفخور بوجودي هنا لتقديم الشكوى بالنيابة عن 170 اتحادا». وأضاف «يجب أن ندرك أن شيرين باتت رمزا لجميع الصحفيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال وتم إفلاته من العقاب، وسنواصل السعي من أجل تحقيق العدالة».

وشهد المؤتمر عرض شريط مسجل يدلل على الاستهداف المباشر لشيرين أبو عاقلة وزملائها يوضح إطلاق 16 طلقة، وبين بالصوت والصورة أنه لا يوجد مصدر آخر لطلقات النار إلا تلك القريبة من القوات الإسرائيلية.

أرقام في قضية شيرين أبوعاقلة:

11 مايو 2022 قتلت في الضفة الغربية.

16 طلقة أردتها قتيلة في الحال.

170 نقابة صحفية حول العالم تؤيد محاسبة إسرائيل.