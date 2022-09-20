شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يحيى الكدوانى: قرارات العفو الرئاسى لها مردود اجتماعى وسياسى واقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على إجراءات الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الكدوانى لـ"الخليج 365"، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن قرارات العفو المتتالية لها مردود هام اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

كما أشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن قرارات العفو الرئاسى تهيئ الأجواء لمصداقية الدولة فى الحوار الوطنى، مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم في المجتمع.