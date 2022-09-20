شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عصام: الحوار الوطنى طريق مصر للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطنى هو طريق مصر للجمهورية الجديدة، وطالما نبنى جمهورية جديدة فالمحليات عصب هذه الجمهورية الجديدة.

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن القوى السياسية عليها أن تتحاور من مختلف التيارات، لدخول انتخابات المحلية المقبلة برؤية شاملة، مشيرا إلى أن لجنة المحليات ستستمع لرؤية ومقترحات الأحزاب بشأن انتخابات المحليات.

وأوضح مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى أن حزب التجمع داخل تنسيقية شباب الأحزاب له رؤيته التي يؤمن بها، والأحزاب الأخرى لها رؤيتها، فلا يوجد رأى واحد داخل التنسيقية بشأن المحليات، متابعا: سعيد بوجودى داخل لجنة المحليات، والتنسيقية تجربة حية وشبابية شبيهة بالحوار الوطنى، فهى هي منصة حوارية بين كافة التيارات السياسية، ونحن جاهزون للحوار الوطنى.