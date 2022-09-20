شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب «مصر أكتوبر» تطالب بتدشين شركة مصرية لإدارة البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطني جاء في توقيت هام بالنسبة للأحزاب والمجتمع المدني، لافتة إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام المجتمع المدني جاء مرتبطًا بالحوار الوطني.

وأضافت جيهان مديح، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحوار الوطني يطالب المجتمع المدني بمناقشة القضايا التي تشغل الشارع (سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي)، لافتة إلى أن حزب مصر أكتوبر نزل إلى المواطنين في الشارع من أجل الاستماع إلى مطالبهم.

وطالبت رئيسة حزب مصر أكتوبر بوجود لجنة خاصة بالبورصة داخل الحوار الوطني أو المؤتمر الاقتصادي المقبل، مؤكدة أن البورصة عنصر جاذب للاستثمار الأجنبي، والحزب تقدّم بمقترح عمل شركة مصرية مساهمة لإدارة البورصة؛ على غرار السعودية والمغرب والكويت والإمارات وفلسطين.

وأوضحت جيهان مديح، أنه في البداية يتم الأمر من خلال اكتتاب مغلق، لافتة إلى أن فلسطين دشنّت شركة خاصة للبورصة وطرحت 20% من أسهمها للاكتتاب، مؤكدة أن هذه الشركة ستشمل كل أصول البورصة المصرية على أساس أن 51% من أسهمها تكون ملكًا للدولة.

ولفتت رئيسة حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذا الأمر يجذب الكثير من العملة الصعبة للدولة، مطالبة بعمل «موبايل أبلكيشن» خاص بالبورصة للمساهمة في توسيع دائرة التسويق، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح شركات حكومية بالبورصة، مُفضلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.