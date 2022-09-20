أنابيب أسفل كهرمانة.. تثير موجة سخرية على مواقع التواصل

ونُصب كهرمانة هو نافورة تقع في شارع السعدون ببغداد تصور مشهداً من قصة مأخوذة من "ألف ليلة وليلة"، تم افتتاحه رسمياً عام 1971 وكان من عمل النحات العراقي محمد غني حكمت.

ورأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما تعرض له النصب هو عمل تخريبي"، معلقين على الصورة المنتشرة بالقول "نصب كهرمانة بحلته الجديدة".



ويضيف هؤلاء أن "مد أنابيب أسفل النصب بهذه الطريقة اساءة واضحة لمعلم مهم من معالم بغداد"، مطالبين الجهات المعنية بـ"بالتدخل لرفع هذه التشوهات"، بحسب وصفهم.

بدورها، أوضحت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، بشأن الأنابيب البلاستيكية الظاهرة في جِرار نصب كهرمانة في بغداد.