انت الان تتابع خبر مواطنون ينتقدون فساد صلاح الدين: 500 ملف على رفوف النزاهة والقضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم وجود عدة مشاريع في صلاح الدين، إلا أن معظمها لم ير النور، فالبعض منها متلكئ والأخرى لم يتم المباشرة فيها بعد؛ نتيجة تراكمات سابقة من ملفات الفساد التي تسببت بواقع مزري وبائس جداً في المحافظة.يقول مواطن من صلاح الدين، في حديث لـ الخليج 365، إن "الفساد في المحافظة صار السمة الأبرز خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المشاريع التي تخص الخدمات الاستثمارية والبترودولار وتنمية الأقاليم، إضافة إلى القوانين الخاصة مثل قانون سامراء عاصمة الحضارة".

ويضيف، أن ما يحصل في تلك المحافظة يعتبر "وصمة عار على جبين المحافظ الذي لم يقدم أي خدمات للمواطنين"، لافتاً إلى أنه "هناك 500 ملف فساد في رفوف النزاهة والقضاء تنتظر حسمها خلال الفترة القادمة مما يدعم عملية تقويض الفساد وهي إنجاح للعملية الخدمية".



في السياق، يشير مواطن آخر، في حديث لـ الخليج 365، إلى أن "الفساد في صلاح الدين يزكم الانوف وهي أكبر محافظة في الفساد"، مؤكداً أن "كل التخصيصات للمحافظة تذهب في جيوب الفاسدين".

من جهته، أكد مواطن ثالث من صلاح الدين، لـ الخليج 365، إن "الفساد يتسيد الموقف في المحافظة بسبب الحكومات التي تعاقب على إدارة صلاح الدين والتي هدرت ونهبت الأموال".

رئيس كتلة السيادة النيابية، شعلان الكريم، أكد في 10 أيلول الجاري، معاناة صلاح الدين من أزمات متعلقة بالمياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى، لـ الخليج 365، إن "المحافظة تعاني من ابسط الخدمات الاساسية التي تهم المواطن ومنها عدم إيصال الماء لبعض المناطق وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء والقطاع الصحي والخدمي".

وسبق أن كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، عن توجه لجمع تواقيع نيابية لسحب يد المحافظ إسماعيل الهلوب، فيما بين تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بشأن هذا الموضوع.

