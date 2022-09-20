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وعبرت المصادر لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس، عن ارتياحها «لما هو سائد في أجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، من عزم على استيلاد حكومة سريعا»، وحذرت من بعض التسريبات التي تتعمدها جهات كان لها دورها التعطيلي للتشكيلة الأولى التي قدمها نجيب ميقاتي بعد ساعات قليلة من تكليفه تشكيل الحكومة، والتي بدأت تشيع مقولات غير مطمئنة تفيد بأن رئيس الجمهورية لم يتخل عن أي من شروطه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رجحت مصادر ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة قبل أكتوبر المقبل، على شكل صيغة معدلة عن الحكومة الحالية.وعبرت المصادر لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس، عن ارتياحها «لما هو سائد في أجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، من عزم على استيلاد حكومة سريعا»، وحذرت من بعض التسريبات التي تتعمدها جهات كان لها دورها التعطيلي للتشكيلة الأولى التي قدمها نجيب ميقاتي بعد ساعات قليلة من تكليفه تشكيل الحكومة، والتي بدأت تشيع مقولات غير مطمئنة تفيد بأن رئيس الجمهورية لم يتخل عن أي من شروطه.

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