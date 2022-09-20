صحيفة «كومرسانت»: روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز

20 سبتمبر , 2022
يتفقد موظف في Uniper Energy Storage المرافق الموجودة فوق الأرض لمنشأة تخزين الغاز الطبيعي جنوب ألمانيا (أ ف ب).
أوردت صحيفة «كومرسانت» اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز من أجل سد فجوة في ميزانية 2023.
وقالت الصحيفة إن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي.
كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.
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