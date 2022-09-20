شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل ينظم مائدة مستديرة فى ذكرى صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب العدل، الخميس القادم، مائدة مستديرة تحت عنوان "عام على صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مكتسبات وتحديات"، تحت رعاية النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقال حازم الملاح، أمين أمانة التنمية المجتمعية بحزب العدل إن المائدة تشهد حضورا كبيرا من الخبراء والمهتمين بملف حقوق الإنسان منهم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والدكتور عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور خالد حنفي المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لشؤون الاعاقة والدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة والحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والدكتورة مني الحديدي استاذ علم الاجتماع المساعد ومقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وممثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل مسؤولة برنامج المرأة بمركز ايجيبشن انتربرايز ومحمد السيد مسؤل ملف المجتمع المدني باليوم السابع، والاعلامي حسام الدين الامير المستشار الإعلامي للمجلس القومي لشؤون الاعاقة ودكتور يوسف ورداني مدير مركز تواصل وجهاد مخاليف المحامية ومساعد برلماني.

كما تشارك قيادات حزب العدل فى المائدة أيضا وهم النائب احمد قناوي نائب رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي باسم الحزب وعبد العزيز الشناوي امين عام الحزب ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤن المرأة وتأتي المائدة المستديرة فى إطار اهتمام الحزب بملف حقوق الإنسان.