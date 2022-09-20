شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات يهنئ المهندس مراد الصاوى لتوليه أمانة القاهرة بحزب مصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات رئيس الحزب، المهندس مراد الصاوى بعد تعيينه أمين محافظة القاهرة عن حزب مصر أكتوبر، وذلك ضمن القرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن الحزب.

وأكد المهندس مدحت بركات، أن المهندس مراد الصاوى يستحق هذا التصعيد، نظرا لكفاءته وجهوده الحزبية، فضلا عن خبرته الطويلة في العمل السياسي والحزبي، ما يجعله يستحق هذا المنصب الحزبي الجديد.

وأشاد بركات كذلك بالقرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن حزب مصر أكتوبر، والتي ستعمل على ضخ دماء جديدة بالحزب وإتاحة الفرصة للعديد من الكوادر السياسية والحزبية خلال المرحلة الحالية، متمنيا التوفيق والسداد لمن تم تصعيدهم وتعيينهم في القرارات التنظيمية الأخيرة وعلى رأسهم المهندس مراد الصاوى.