شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية أساسية للفنيين الجدد بالاستقبال والترحيل بالخدمات الأرضية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية دورة تدريبية للفنيين من موظفى الشركة الجدد المختصين بالاستقبال والترحيل.

وأكدت الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حرص شركة الخدمات الأرضية على تدريب العاملين فيها على كافة الدورات التدريبية المؤهلة للقيام بأعمال ومهام وظيفة كل منهم طبقا لتعليمات المنظمات الدولية للطيران، وتنفيذ التعليمات أحمد شاهين العضو المنتدب التنفيذى للشركة نظمت الإدارة العامة للتدريب دورة أساسية لمجموعة فنى الاستقبال والترحيل الجدد قبل انضمامهم فعليا لتنفيذ مهام عملهم على أرض المهبط.

وقد حصل المتدربون من خلال الدورة التدريبية على القدرة على تشغيل وإدارة عدد من المعدات مثل سلالم الركاب - سيورالعفش - وحدات التكييف وحدات الإدارة الكهربائية - وحدات الإدارة الهوائية وسيارات المياه والتواليت.

نظم الدورة أحمد فتحى مسئول تدريب المهبط، وقام على تدريب العاملين أحمد سلمى وعن الإدارة العامة للتدريب لتقييم الدورة وضمان فاعلية التدريب مهندس أشرف فتحى مدير عام.



الخدمات الأرضية لمطار القاهرة



الخدمات الأرضية لمطار القاهرة



الخدمات الأرضية لمطار القاهرة



الخدمات الأرضية لمطار القاهرة



الخدمات الارضيه لمطار القاهرة



الخدمات الارضيه لمطار القاهرة