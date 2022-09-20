شكرا لقرائتكم خبر عن مدى قانونية نظام "التايم شير" فى الشاليهات والمصايف؟.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "مدى قانونية نظام "التايم شير" فى الشاليهات والمصايف؟"، استعرض خلاله كيفية اعتبار المشرع "التايم شير" أحد أدوات النصب والاحتيال فى التسعينيات، وعام 2018 خصص لها بابا لتقنينها فى قانون حماية المستهلك وسد الثغرات حتى لا تصبح جريمة، وقرر لها عقوبات تصل للحبس والغرامة حال المخالفة، وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

مدى قانونية نظام "التايم شير" في الشاليهات والمصايف؟.. المشرع اعتبرها أحد أدوات النصب والاحتيال في التسعينيات.. وعام 2018 خصص لها باب لتقنينها في قانون حماية المستهلك.. وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة



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