شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق عدة مبادرات قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد قام التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بإطلاق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

علي صعيد الدعم النقدي، فقد شمل 107 ألاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاه والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، والذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، وذلك لعدد 35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميًا، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل بحيث تصل التكلفة لـ 200 مليون جنيه.

كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذى نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، حيث تم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجتهم من المستلزمات الدراسية مجانا.

جاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في قري محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.