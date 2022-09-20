بوتين يوجه تعزيز الصناعات الدفاعية الروسية وتحسين إنتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب على منتجي الأسلحة الروس تعزيز إنتاجهم، في أقرب وقت ممكن، لأن القوات الروسية في أوكرانيا تواجه "عمليا مخزون ترسانة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله".

وأضاف بوتين، في تصريحات خلال اجتماع مع قادة الصناعة، أوردتها وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: "يجب على المؤسسات العاملة في الصناعات الدفاعية لدينا، الاستعداد لتسليم الأسلحة والتكنولوجيا والأسلحة الثقيلة في أقرب وقت ممكن". لكنه أكد أيضا ضرورة أن تتم زيادة الإنتاج من دون الحاجة إلى واردات.

وأشار الرئيس الروسي، خلال الحوار إلى أن الأسلحة الروسية تؤدي دورها ضد الأسلحة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا، وأضاف أن العتاد الروسي ربما يكون أفضل.

وتابع بوتين: "يعني هذا أنه يجب علينا دراسة هذه الترسانات وكل شيء آخر يتم استخدامه ضدنا، ومن ثم نبني قدراتنا الخاصة بشكل نوعي، ونحسّن معداتنا و أسلحتنا بناء على الخبرة المكتسبة حيثما كان ذلك ضروريا، ونحن نستطيع ذلك."