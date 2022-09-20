الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان، صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال.

وأكد الرئيس أن ذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي، كما وجه كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال.