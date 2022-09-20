لبنان: إغلاق جميع البنوك لمدة 3 أيام عقب سلسلة اقتحامات من قبل مودعين

اسماعيل عبد الحي - أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، عن إغلاق جميع البنوك لمدة 3 أيام، بدءا من الاثنين المقبل، وذلك عقب سلسلة اقتحامات من قبل مودعين.

وأفادت الجمعية في بيان، بأن قرار الاقفال جاء "بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات..وجراء المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين في داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام".

وشددت الجمعية على نبذ العنف بكافة أشكاله, وقالت إن العنف لم يكن ولن يكون هو الحل، وأضافت أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة في أسرع ما يمكن.

جاء ذلك بعد سلسلة اقتحامات مسلحة لبنوك من قبل مودعين، وسط إعلان مجموعات أخرى عزمها اقتحام عدد من البنوك، جراء القيود التي تفرضها المصارف على عمليات سحب المودعين بالدولار.

وسجلت، صباح اليوم، عملية اقتحام لبنك في منطقة الغازية جنوبي لبنان، من قبل مودع مسلح عمد إلى احتجاز الموظفين والزبائن حتى نجح في تحصيل جزء من وديعته المصرفية، ومن ثم سلم نفسه إلى القوى الأمنية، كما نفذ مودع آخر عملية اقتحام لمصرف في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، وقام باحتجاز رهائن حتى تحصيل وديعته المصرفية.

وكان مواطن لبناني اقتحم قبل يومين أحد البنوك في مدينة /عاليه/ بمحافظة جبل لبنان حيت طالب بأخذ وديعته, وتم توقيفه بعد تدخل الأجهزة الأمنية, كما اقتحمت مودعة مسلحة تحمل مسدسا فرع "بلوم بنك" في /السوديكو/ بالعاصمة بيروت قبل يومين أيضا، حيث دخلت برفقة شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين احتجزوا الموظفين والزبائن، وقاموا برمي مادة البنزين على الموظفين والموجودين داخل الفرع، مهددين بحرقهم, وحطموا بعض محتويات الفرع. كما هددوا الموجودين بالسلاح وأجبروا مديره وأمين الصندوق بفتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه.