خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء معينين لدى المملكة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا، وسفير الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وسفير بنين آدم زكاري باغودو، وسفير البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وسفير القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد علي بوغازي، وسفير فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.

ورحب خادم الحرمين بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك سلمان على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.