شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت يستدعي نجم ليفربول بدلا من نجم السيتي بقائمة منتخب إنجلترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قيام جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، باستدعاء نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الماضية للإنضمام للمعسكر الإنجليزي أثناء فترة التوقف الدولي.

هندرسون ينضم لمنتخب إنجلترا

ووفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن ساوثجيت قام باستدعاء هندرسون لاعب وسط ليفربول الإنجليزي على الرغم من غيابه في آخر 3 مباريات مع الريدز بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وتعافى اللاعب من الإصابة خلال الفترة الماضية ليقرر ساوثجيت استدعاءه من جديد وتواجده بمعسكر المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة كالفين فيليبس نجم مانشستر سيتي الأخيرة.

إصابة نجم مانشستر ستيي تبعده مع المنتخب

وتعرض كالفين فيليبس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة على صعيد الكتف لتتصعب فرص اللاعب للمشاركة مع منتخب إنجلترا بمباريات التوقف الدولي الحالي ليقرر ساوثجيت استدعاء هندرسون بعد تعافيه من إصابته في أوتار الركبة.

مباريات منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الإيطالي والألماني في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

